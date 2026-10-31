Büyükelçi Kulaklıkaya, Bahreyn'de Manama Diyaloğu'nda Doğu Akdeniz oturumuna katıldı - Son Dakika
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Büyükelçi Kulaklıkaya, Bahreyn'de Manama Diyaloğu'nda Doğu Akdeniz oturumuna katıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Bahreyn'deki 22. IISS Manama Diyaloğu marjında Doğu Akdeniz başlıklı oturumda konuştu. Kulaklıkaya, marjda Yemen Dışişleri Bakanı, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ve BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı ile görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Bahreyn'de düzenlenen 22. IISS Manama Diyaloğu marjında " Doğu Akdeniz: Kıtasal Kesişim Noktası ve Körfez'e Açılan Köprü" başlıklı oturumda konuştu.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre Kulaklıkaya, Bahreyn'deki 22. IISS Manama Diyaloğu marjında "Doğu Akdeniz: Kıtasal Kesişim Noktası ve Körfez'e Açılan Köprü" başlıklı oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Kulaklıkaya, diyalog marjında, Yemen Dışişleri ve Yurt Dışındaki Yemenliler Bakanı Efrah Abdülaziz ez-Zube, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Şeyh Abdulla bin Ali bin Khalifa Al Khalifa ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
Dışişleri BakanlığıDoğu AkdenizPolitikaBahreynGüncelSuriyeManamaYemenDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Büyükelçi Kulaklıkaya, Bahreyn'de Manama Diyaloğu'nda Doğu Akdeniz oturumuna katıldı - Son Dakika
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