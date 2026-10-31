Büyükelçi Kulaklıkaya, Bahreyn'de Manama Diyaloğu'nda Doğu Akdeniz oturumuna katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Bahreyn'de düzenlenen 22. IISS Manama Diyaloğu marjında " Doğu Akdeniz: Kıtasal Kesişim Noktası ve Körfez'e Açılan Köprü" başlıklı oturumda konuştu.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre Kulaklıkaya, Bahreyn'deki 22. IISS Manama Diyaloğu marjında "Doğu Akdeniz: Kıtasal Kesişim Noktası ve Körfez'e Açılan Köprü" başlıklı oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Kulaklıkaya, diyalog marjında, Yemen Dışişleri ve Yurt Dışındaki Yemenliler Bakanı Efrah Abdülaziz ez-Zube, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Şeyh Abdulla bin Ali bin Khalifa Al Khalifa ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone ile bir araya geldi.