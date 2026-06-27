Büyükelçi Lütem Kleyat Havalimanını Ziyaret Etti

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan'ın kuzeyinde yapımı süren Rene Mouawad Havalimanı'nı (Kleyat) ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Büyükelçi Lütem ve Büyükelçilik heyetini havalimanında Sky Lounges Services Yönetim Kurulu Başkanı Ziad Monla, Kleyat Belediye Başkanı Abdurrezzak Haşfe, Lübnan-Türk Dostluk Derneği Başkanı Safvan El-Danaui ile diğer yetkililer karşıladı.

Havalimanında incelemelerde bulunan Lütem, Monla'dan inşaat çalışmaları ile projenin tamamlanmasının ardından havalimanının fiziki yapısı ve işletme planına ilişkin brifing aldı.

Ziyaret kapsamında Kleyat Belediye Başkanı Haşfe, Büyükelçi Lütem'e teşekkür plaketi takdim etti.

1930'lu yılların sonlarında inşa edilen havalimanı, daha sonra askeri hava üssü olarak kullanıldı. Havalimanı, 1988-1990 yıllarında iç hat sivil uçuşlarına da hizmet vermiş ancak daha sonra ticari faaliyetleri durdurulmuştu.

6 Haziran'da Rene Mouawad Havalimanı'nın yeniden işletilmesi projesi başlatılmıştı.

"Bölgenin tamamının geleceği açısından büyük önem taşıyor"

Büyükelçi Lütem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin yaklaşık bir yıl önce havalimanının ülkenin ikinci sivil havalimanı olarak hizmete alınmasına karar verdiğini hatırlatarak, bu kararın ardından gerekli bürokratik işlemlerin hızla tamamlandığını ve temel atılmasının ardından inşaat çalışmalarının da süratle devam ettiğini ifade etti.

Havalimanı projesinin Lübnan açısından büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Lütem, "Havalimanı yapmak hiçbir zaman kolay değildir. Bunun mali, mimari ve mühendislik boyutları var. Tüm bu süreçlerin uyum içinde yürütülmesi gerekiyor. Lübnan'da bunun başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bugün Kleyat'ta yerinde görmüş olduk." dedi.

Lütem, havalimanının Trablusşam'a çok yakın konumda bulunduğunu, Trablusşam'ın ise Türkiye ile ticari, sosyal ve kültürel ilişkileri bulunan önemli ve tarihi bir liman kenti olduğunu söyledi.

Büyükelçi Lütem, havalimanının limana yaklaşık 15-20 dakika uzaklıkta bulunduğuna, Suriye sınırına ise otomobille yalnızca birkaç dakikalık mesafede yer aldığına işaret ederek, bu stratejik konumun havalimanını ekonomik açıdan önemli bir merkez haline getireceğini ve bölgedeki ticaret ile ekonomik hareketliliğe önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Bölgenin aynı zamanda önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Lütem, Trablusşam gibi tarihi bir kentin yanı başında, doğal yapısını koruyan sahillerin bulunduğunu belirterek, ilk etapta ticaret ve yolcu taşımacılığının öne çıkacağını, ancak havalimanının turizm açısından da önemli bir rol üstleneceğine inandığını kaydetti.

Lütem, projenin yalnızca Lübnan için değil, bölgenin tamamının geleceği açısından da önem taşıdığını söyledi.

Büyükelçi Lütem, Türk hava yolu şirketlerinin projeye ilgi göstereceğine inandığını dile getirdi.

Lütem, bunun için öncelikle havalimanı projesinin tamamlanması, yolcu kapasitesinin belirlenmesi ve sivil havacılıkla ilgili tüm izin süreçlerinin tamamlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bana verilen takvime göre yaklaşık 4-5 ay içinde ilk uçuşların başlaması öngörülüyor. Havalimanının konumu çok önemli. Ekonomik açıdan bir merkez durumunda olması çok önemli. Muhakkak ki buradaki ticareti ve ekonomiyi canlandıracaktır. Türk Hava Yolları başta olmak üzere Türk hava yolu şirketlerinin de bu projeyi yakından takip ettiğini biliyorum. Gerekli şartlar oluşup hazırlıklar tamamlandıktan sonra süreci hep birlikte göreceğiz."

"Türk hava yolu şirketleriyle işbirliğine büyük önem veriyoruz"

Havalimanının işletmesini üstlenen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Monla, ekim ayına doğru çalışmaları tamamlamayı, ardından da Kleyat Havalimanı'ndan ilk ticari uçuşları başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Havalimanının ülkenin kuzeyinde, ülkenin ikinci büyük kenti Trablusşam'a çok yakın olduğu gibi Suriye sınırına da yalnızca 6 kilometre mesafede bulunduğuna dikkati çeken Monla, bu sayede havalimanının hem Suriye'ye hem de Suriye kıyı şeridine çok yakın olduğunu, iki ülke halkına hizmet edeceğini belirtti.

Monla, şöyle devam etti:

"Bugün bizi ziyaret eden, Lübnan'daki Türkiye Büyükelçisi'nin başkanlık ettiği Türk heyetini ağırlamaktan büyük gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Ziyaretleri ve çabaları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu ziyaret bizim için büyük önem taşıyor. Halihazırda Beyrut Havalimanı'na uçuş gerçekleştiren Türk hava yolu şirketleriyle işbirliğine büyük önem veriyoruz. Onlara ihtiyaç duyacakları her konuda destek vermeye ve yardımcı olmaya hazırız. İnşallah Kleyat Havalimanı da gelecekte bu şirketlerin Lübnan'daki operasyon merkezlerinden biri haline gelir."