Büyükelçi Ökem'in Oş Ziyareti - Son Dakika
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Büyükelçi Ökem'in Oş Ziyareti

Büyükelçi Ökem\'in Oş Ziyareti
28.05.2025 23:12
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Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem, Oş'ta Kırgız yetkililerle ilişkileri güçlendirdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi amacıyla ülkenin Oş bölgesini ziyaret etti.

Bir ay önce görevine başlayan Ökem'e, Oş bölgesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, Türkiye'nin Oş Fahri Konsolosu Arslanbek Bayogliyev eşlik etti.

Ökem, başkent Bişkek'ten sonra ülkenin ikinci büyük şehri olan Oş şehrinde Bölge Valisi Elçibek Cantayev ile görüşerek, ikili ilişkilerin somut alanlarında işbirliği konularını ele aldı.

Vali Cantayev, Türkiye ile ilişkilerin tüm alanlarda başarılı şekilde yürüdüğünü belirterek, TİKA'nın bölgedeki eğitim, alt yapı, kültür, sağlık alanlarında hayata geçirdiği projelerin öneli olduğunu kaydetti.

Ökem, Oş'u çalışkan insanların şehri olarak bildiklerini ve burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "TİKA'nın Türkiye ile Kırgızistan arasında çok önemli bir köprü olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Büyükelçi Ökem, Oş Büyükşehir Belediye Başkanı Cenişbek Toktorbayev ile bir araya geldiği görüşmede ise Oş'un tarım ve ticaret şehri olduğunu ifade etti.

Kırgızlar, Türklerle daha da yakınlaşacak

Toktorbayev de Türk halkını kardeş halk olarak gördüklerini, Türkiye'yi 5-6 kez ziyaret ettiğini, Türkiye'nin Kırgızistan'a gösterdiği ilginin kendilerini çok iyi hissettirdiğini söyledi.

Oş şehrinin Türkiye'de 8 şehir ile "kardeş şehri" olduğunu anımsatan Toktorbayev, bundan sonra Türkiye'de kardeşlik ilişkilerini geliştirmeye önem vereceklerini sözlerine ekledi.

Ökem, Türk Dünyası Genç Şairler Festivali'ni de ziyaret etti

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem ve beraberindeki heyet, ülkede ilk kez düzenlenen "Yeşil Dünya" adlı Türk Dünyası Genç Şairler Festivali'ni ziyaret etti.

Oş Devlet Üniversitesi'nde başlayan ve üç gün sürecek festival, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve Kırgızistan'dan genç şairleri bir araya getirdi.

İlgili ülkelerden üst düzey katılım ve yoğun ilgiyle gerçekleştirilen festival kapsamında karşılama ve geçit törenleri düzenlenip Türk dünyasının geleneksel yemekleri ve kıyafetleri tanıtıldı.

Oş bölgesinde yaşayan Ahıskalı Türklerle de bir araya gelen Ökem, bölgedeki temasları kapsamında Özgen Minaresi, müzesi ve türbesinin yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfınca 2010 yılında yaptırılan İmam Serahsi Türbesi, camisi ve külliyesini de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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