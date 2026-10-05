Büyükelçi Önal, North Carolina'da Türk bilim insanlarına işbirliği çağrısında bulundu

NEW ABD'nin North Carolina eyaletinde düzenlenen 2026 Türk-Amerikan Bilim İnsanları ve Akademisyenler (TASSA) Konferansı, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden yönetici ve akademisyenler ile ABD'deki teknoloji sektöründe aktif iş insanlarını bir araya getirdi.

Nobel ödüllü Prof. Aziz Sancar ve eşi Gwen Sancar'ın ev sahipliğinde Chapel Hill'deki Sancar Türk Toplum Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal da katıldı.

"Yapay Zeka Çağında İnovasyona Köprü olmak: ABD ve Türkiye Arasında Uluslararası Etki" teması altında düzenlenen konferansta konuşan Önal, ABD'deki Türk topluluğunun özel bir parçasını oluşturan bilim insanlarının sadece kendi aralarındaki dayanışmayı ve işbirliğini artırmakla kalmayıp, iki ülke arasındaki bağları derinleştirmede ve Türk-Amerikan topluluğu içinde birlik ve beraberliği teşvik etmede öncü rol üstlenmeleri gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Önal, yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarının Türkiye'nin her alanda kendi kendine yeterliliğe ulaşma yolunda attığı adımlara yapabilecekleri katkılara dikkati çekti.

Bu yılki konferansa eş başkanlık eden akademisyenler Canan Dağdeviren ve Hasan Ayaz'a teşekkür eden Önal, TASSA Başkanı Ercan Alp'i çalışmalarından dolayı tebrik etti, konferansa ev sahipliği yapan Sancar çiftine de teşekkürlerini sundu.

"Burası herkese açıktır."

Nobel ödüllü Türk akademisyen Sancar da Türkiye ve ABD'deki Türk öğrenciler için her zaman bir şeyler yapmak istediğini belirterek, eyaletteki Türk ve Amerikalı gönüllü ve bağışçılarla yaptıkları çalışmaları anlattı.

Sancar, kültürel etkinlikler için Sancar Türk Toplum Merkezi'ni açtıktan sonra Chapel Hill'de Türk öğrencilerin kalabileceği bir yurt da inşa ettiklerini söyledi.

Bütün bu çalışmaları Türk-Amerikan toplumunun ve bireylerinin katkılarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sancar, "Sağdan veya soldan kim olursa olsun, burası herkes için açıktır." dedi.

Konferansta katılımcılar, sağlıktan yapay zekaya kadar geniş bir yelpazede geliştirilen teknolojiler ve girişimler hakkında sunumlar yaparak, Türkiye ile ABD arasında bilimsel ve teknolojik iş birliğine ilişkin önerilerini paylaştı.