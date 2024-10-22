Büyükelçilikteki uyuşturucu olayı yalanlandı

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(ANKARA) - Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği'nde görevli sözleşmeli personelin Şubat 2023'te Türkiye'ye uyuşturucu kaçırmasına ilişkin üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, "Olayda kullanılan aracın Minsk Büyükelçiliğimize ait olduğu bilgisi doğru değildir. Söz konusu otomobil, olaya karışan kişinin şahsi aracıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği'nde görev yapan sözleşmeli bir personelin Suabt 2023'te Türkiye'ye uyuşturucu kaçırırken kullandığı aracın Büyükelçiliğe ait olduğu iddialarını yalanladı. Olayın ardından söz konusu kişinin işine son verildiğini anımsatan üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, söz konusu otomobilin olaya karışan kişinin şahsi aracı olduğunu bildirdi. Yetkili, "Haberlerde bahsedilen diğer iki kişinin ise Bakanlığımızla ilişkisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.