Büyükgümüş Sakarya'da Teşkilatla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükgümüş Sakarya'da Teşkilatla Buluştu

Büyükgümüş Sakarya\'da Teşkilatla Buluştu
10.03.2026 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Sakarya'da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Sakarya'da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Bazı ziyaretler için kente gelen Büyükgümüş, AK Parti il binası önünde İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya ile partililer tarafından karşılandı.

Büyükgümüş, partililere hitaben yaptığı konuşmada, Sakarya'da olmaktan ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

"Sakarya, bizim güç, ilham aldığımız, davamızın, mücadelemizin istikametini Sakarya'nın ruhuyla şekillendirdiğimiz bir şehir." diyen Büyükgümüş, teşkilat çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantı düzenleyeceklerini belirtti."

AK Parti teşkilatları olarak, durmadan yorulmadan çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Aşk ile koşan yorulmaz.' Biz de davamıza, mücadelemize, teşkilatımıza, kendi aramızdaki birlikteliğe, beraberliğe gönülden bir aşk duyuyoruz. İnşallah adım adım, hane hane, gönül gönüle bu mücadeleyi geçmişten aldığımız bereketle, kararlılıkla geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Onun için Sakarya teşkilatlarımızın önümüzdeki dönem yapacağı çalışmalar, ortaya koyacağı güçlü iradeyi çok önemli buluyoruz. Bugün bir araya geldik, her birinize şükranlarımı sunuyorum. Allah yolumuzu, bahtımızı, davamıza, mücadelemize bağlılığımızı daim eylesin, gayretimizi arttırsın."

Büyükgümüş, daha sonra parti il binasında teşkilat mensuplarıyla toplantı yaptı.

Kaynak: AA

Ahmet Büyükgümüş, Yerel Haberler, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükgümüş Sakarya'da Teşkilatla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı’nda kargaşa çıkardı Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
ABD basınında bomba iddia: Trump’tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi
Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter

18:40
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor Nedeni inanılmaz
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
17:54
Murat Ülker’i bile 3’e katladı Hamdi Ulukaya boşuna Fener’e sponsor olmamış
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
16:05
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 19:25:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Büyükgümüş Sakarya'da Teşkilatla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.