Büyükkılıç Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi\'ni İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi'ni inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde yapımı devam eden projeyi inceleyen Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, eser ve hizmet siyasetini önemsediklerini ve kentte yaşayan insanların güvenine layık olmak için çalışıp, çabaladıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eserler hayata geçirdiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Altınoluk bölgesinde önemli bir sosyal yaşam merkezini, kütüphanesiyle, spor merkeziyle ve sosyal yaşam alanlarıyla buradaki vatandaşlarımızın hizmetine hazırlıyoruz. Kardeşlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. İçerisinin donanımı açısından da bir, iki aylık zamana ihtiyacımız oluyor. Kış girmeden evvel inşallah bölgemizin güzel insanları tesisimizin sosyal, sportif ve kültürel çalışmalarından yararlanacak."

Öte yandan, Büyükkılıç, mahalledeki çocuklarla da sohbet ederek, onlara Kayserispor forması hediye etti.