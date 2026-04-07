Büyükkılıç, Hacılar'da Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Sakarçiftliği Mahallesi'ndeki KASKİ çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, 5 kilometre uzunluğundaki içme, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı olmak üzere gerçekleştirilen yaklaşık 100 milyon liralık altyapı yatırımının bölge sakinlerine hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Büyükkılıç, bağ sayfiye alanları yoğunluğunun okullar kapanınca oluştuğu için o zamana kadar çalışmayı bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.