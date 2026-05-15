Büyükkılıç, Öğrencilerle Havacılık Buluşması

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ'de öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, programda üniversite ve liselerden oluşan 500'ün üzerinde öğrenciyle birlikte merhum Özdemir Bayraktar'ın hayatını konu alan belgesel izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, programın yalnızca bir film gösterimi olmadığını belirterek, bunun Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin, bağımsızlık ruhunun ve fedakarlıkla yazılmış büyük bir başarının hikayesi olduğunu ifade etti.

Gençlerden beklentilerinin büyük olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, TEKNOFEST ruhuyla yetişen gençlerin gelecekte Türkiye'nin teknoloji vizyonuna yön vereceğini kaydetti.

Kayseri'nin yeniden havacılık alanında güçlü bir merkez haline geldiğinin altını çizen Büyükkılç, "Yiğit düştüğü yerden kalktı. Bizler de üzerimize düşeni yapıyoruz. 2027 Türksoy Türk Dünyası Kültür Başkenti, 2029 Dünya Spor Başkenti olduysak ve nasıl kararlılıkla çalışıyorsak, şimdi de 2026 yılı sonunda Kayseri'den HÜRJET uçacak diyoruz. Durmak yok, koşmaya devam." ifadelerini kullandı.