Büyükşehir Başkanı Böcek Tutuklandı - Son Dakika
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Büyükşehir Başkanı Böcek Tutuklandı

06.07.2025 15:07
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet iddialarıyla tutuklandı ve suçlamaları reddetti.

"Rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında dün tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, savcılıkta verdiği ifadede, suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirtti.

Soruşturma dosyası kapsamında İstanbul ve Antalya'da ifadesi alınan Y.Y'yi 10 yıldır tanıdığını ifade eden Böcek, Y.Y'nin genel olarak kamu kurumlarıyla çeşitli sahalarda iş yapan iş insanı olduğunu savundu.

İş insanıyla detaylı diyaloğu ya da samimiyetinin olmadığını öne süren Böcek, "Y.Y. ya da başkaca bir iş insanıyla detay bir diyaloğa girecek konumda zaten değilim. Kendisinin şahsıma ve oğlum M.G. Böcek'e yönelik isnatlarından haberdar değilim. Oğlumun Y.Y. ile olan tanışıklığı ya da samimiyetini bilmiyorum. Aralarında nasıl bir ticaret ya da ilişki vardır haberdar değilim. Oğlum 1993 doğumludur. Şunu ifade etmek isterim ki oğlum kendini bildiğinden beri ben belediye başkanlığı görevini yapmaktayım. Sosyal çevresinde hep belediye başkanının oğlu olarak bilindi. Sonradan bu makamları tanımış bir aile değiliz." ifadelerini kullandı.

Böcek, oğlu ile eski gelini Z.K'nin, bilmediği sorunlar nedeniyle boşandığını dile getirerek boşanma anlaşmasına konu olan evle ilgili konuyu emniyette öğrendiğini ileri sürdü.

Eski gelini Z.K'yi küçük yaştan itibaren tanıdığını ve sevdiğini belirten Böcek, şunları kaydetti:

"Oğluma sadece bu süreçte kızım gibi gördüğüm Z.K'yi mağdur etmemesini söyledim. Ancak tarafıma okunan emniyet ifadesindeki beyanlardan anladığım üzere Ö. isimli firmadan Z.K'ye bir ev geçişi yapılmış ve bu evin parası da iddiaya göre Y.Y. tarafından ödenmiştir. Yine tekraren söylüyorum ki bu süreçlerin herhangi bir noktasında benim bilgim yoktur. Hatta emniyette okunan Y.Y'nin ifadesinden de anladığım üzere oğlum M.G. Böcek, bu parayı Y.Y'den borç olarak almıştır. Benim temsil ettiğim makam ve geçmişten süregelen kariyerim göz önüne alındığında benim için çok detay bir iş için bilgi sahibi olmam da beklenemez.

Oğlumun bu evlilikte yaşadıklarını Z.K'ye olan muhabbetimden dolayı bana anlatabilecek cesareti yoktu. Ancak boşanma fikri oturunca yukarıda da belirttiğim gibi Z.K'nin hiçbir şekilde mağdur edilmemesini söyledim. Benim mal varlığı değerim ortadadır. Bir tane ev için başkaca bir şahsa minnet edecek durumda değilim. Ancak belirttiğim gibi oğlum M.G. Böcek ile diğer şahıslar arasındaki ilişkilerden haberdar değilim. Oğlumun benim adımla insanlarla ilişki kurduğuna hiç şahit olmadım. Bu yönde bir şikayet de bana ulaşmadı. Oğlum M.G. Böcek şu anda yurt dışındadır. Bu olay gerçekleşmeden ailesiyle planlı bir seyahate gitmiştir. En kısa zamanda da dönüp ifade verecektir. Kaçması gibi bir durum kesinlikle söz konusu olamaz."

Böcek, 2024 yılı yerel seçimlerinden önce araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödenmesi iddiasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Y.Y'nin ifadesinde belirtmiş olduğu yine 2024 yılı yerel seçimlerinden önce propaganda çalışmalarında kullanılacak araç giydirme için oğlum M.G. Böcek aracılığıyla yine benim adımı kullanarak çeşitli firmalara ödettiğini gerçekten bilmiyorum. Antalya gibi özel ve ekonomik bir kente seçim çalışmalarında ben şahsım adına böyle bir yol izlemedim. Partimiz ve şahsım bu giderleri sağlayacak güçtedir. Y.Y'nin kendi hüsnü kuruntusuyla belediyeden hak edişlerini alamayacağı gibi korkularla oğlum M.G. Böcek vasıtasıyla birtakım işlere girdiği iddiası kesinlikle asılsızdır. Oğlumun belediye üzerinde resmi ya da gayri resmi hiçbir nüfuzu söz konusu değildir. Hiçbir mali işten sorumlu personel oğlumun lafıyla ödeme gerçekleştiremez. Yine oğlumun hak ediş ödemesi yaptırmak için insanlardan maddi menfaat elde etmesi söz konusu değildir. Oğlumun bu yönde bir paraya da ihtiyacı yoktur."

Rüşvet soruşturmasının detayları

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında M.G. Böcek'in, eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi.

Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.

HTS kayıtlarında da iş insanı Y.Y. ile M.G. Böcek'in seçim öncesi birden fazla kez buluştukları tespit edildi.

Dün gözaltına alınan Muhittin Böcek, "rüşvet" soruşturma kapsamında tutuklanmış, eski gelini Z.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Z.K. hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağına karar verilmişti.

Kaynak: AA

Muhittin Böcek, antalya, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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