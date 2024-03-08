Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi paneline katıldı - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi paneline katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi paneline katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Kendini Kuran Şehir: Kayseri' paneline katıldı. Panelde, gençlere güzel bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, Kayseri'nin gelişimi için dayanışma içinde çalıştıklarını belirtti. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Kayseri'nin altyapısı, üniversite ve öğrenci sayısı, turistik yerleri ve kültürel mirası ile kendini kuran bir şehir olduğunu anlattı. Programa, diğer siyasi ve belediye yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

08.03.2024 11:43
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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kendini Kuran Şehir: Kayseri" paneline katıldı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın moderatörlüğünde, 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panele katılan Büyükkılıç, gençlere güzel bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Büyükkılıç da hem büyükşehir hem de ilçe belediyeleri olarak Kayseri'yi her yönüyle geliştirmek için dayanışma içinde çalıştıklarını belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Kayseri'nin altyapısı, üniversite ve öğrenci sayısı, yolları, Erciyes Kayak Merkezi, Soğanlı Vadisi ve kültürel mirası ile kendini kuran şehir olduğunu anlattı.

Panelde öğrencilerden gelen sorular da cevaplandırıldı.

Programa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi paneline katıldı - Son Dakika

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