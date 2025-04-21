Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Muhtarlarla Buluştu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Beylikova ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Buluşmada, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve belediyenin hizmet alanlarına dair konular görüşüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Beylikova ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve belediyenin hizmet alanları gibi konular görüşüldü. Toplantıda söz alan muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorunları ve vatandaşların beklentilerini iletti. Altyapıdan ulaşıma, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunulan görüşmede, çözüm odaklı yaklaşımlar ön plana çıkarıldı.

"İhtiyaçları yerinde görüp dinleyerek hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Başkan Ünlüce, muhtarların yerel yönetimler açısından önemli bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek, "Muhtarlarımızın görüşleri bizim için çok kıymetli. Her mahallemizin kendine özgü ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçları yerinde görüp dinleyerek hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantı sonunda Başkan Ünlüce, muhtarlara katılımları için teşekkür ederek, iş birliği ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.