Büyükşehir Belediyesi, 160 bin kök lavantanın hasadına başladı

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Büyükşehir Belediyesi, 6 bölgede ekili 160 bin kök lavantanın hasadına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Mehmet Özhaseki Bulvarı, 30 Ağustos Bulvarı, İnönü Parkları, Alsancak Parkı ve Anadolu Harikalar Diyarı'na dikilen 160 bin lavanta fidesi yetişti.

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, yetişen lavantaların hasadına başladı.

Hasat edilen lavantalardan elde edilecek yağ değerlendirilecek.