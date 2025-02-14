Buz Tutmuş Yüzen Adalar Beyaza Büründü

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Buz tutan Çat Barajı'ndaki yüzen adalar beyaza büründü

ADIYAMAN - Dünyada eşine az rastlanan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Çat Barajı'ndaki yüzen adalar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Barajın yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Rüzgar ve değişken su seviyesinin etkisiyle sürekli yer değiştiren ve dünyada benzerine çok az rastlanan Çelikhan Çat Barajı Yüzen Adaları, yarım metreyi geçen kar kalınlığı ile beyaza büründü. Yazın yeşil bitki örtüsüyle turistlerin ilgi odağı olan yüzen adalar, kar yağışıyla da beyaz örtüyle kaplandı. Kıyıya vuran yüzen adalar beyaza bürünürken, gölün kıyıya yakın bölgelerinde su yüzeyi soğuk hava nedeniyle dondu. Gece eksi 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle gölün yüzeyinde donmalar meydana geldi. Gölde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Su yüzeyinde birçok bitki kalıntısının bir araya gelerek oluşturduğu yüzen adaların büyüklüğü ve sayısı bakımından dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Büyüklüğü 50 ile 500 metrekare arasında, kalınlığı 3 ile 5 metre arasında değişiyor.