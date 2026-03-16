Buz ve Kar Kütleleri Düşen Yaya Ağır Yaralandı

Erzurum'da 5 katlı binanın çatısından üzerine buz ve kar kütleleri düşen kişi ağır yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi 50. Yıl Caddesi'ndeki 5 katlı Aziziye Yatılı Erkek Kur'an Kursu binası önünden geçen Poyraz Özoltulular'ın (35) üzerine çatıdan buz ve kar kütleleri düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özoltulular'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Özoltulular'ın kar ve buz kütlelerinin isabet etmesi sonucu yere düştüğü, hemen önünde yürüyen başka bir kişinin de saniyelerle kurtulduğu görülüyor.