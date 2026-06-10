BYD Fabrika Projesini Askıya Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BYD Fabrika Projesini Askıya Aldı

10.06.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Murat Emir, BYD'nin Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya almasını eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, BYD'nin Türkiye'de fabrika kurma sürecini askıya almasına ilişkin "Bir gecede kurumların ve Anayasa'nın 'mutlak butlan' sayılabildiği, dış politikada diplomasinin yerini 'şahsi dostlukların' aldığı bir ekosisteme uzun vadeli yatırım gelmez" dedi.

Çinli otomotiv şirketi BYD, Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika projesini askıya aldığını duyurdu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sürekli anlattıkları 'devlet aklı' neler yapıyor bir bakalım. Aylarca 'Türkiye küresel üretim üssü oluyor' diye pazarlanan BYD fabrikası kararı askıya alındı. Neden mi? Körfez'in rant sermayesi tek elden atılan imzaları sever ama milyar dolarlık teknoloji sermayesi hukuki güvence de ister. Bir gecede kurumların ve Anayasa'nın 'mutlak butlan' sayılabildiği, dış politikada diplomasinin yerini 'şahsi dostlukların' aldığı bir ekosisteme uzun vadeli yatırım gelmez."

Nisan ayında 16 yıllık otoriter Orbán rejimi sandıkla değişti ve Macaristan'ın yeniden hukukun üstünlüğüne ve AB normlarına dönme ihtimali belirdi. Çin sermayesi, kuralların her gün değiştiği bir Türkiye'de risk almak yerine, Macaristan'a odaklanmayı seçti. Sermaye 'şark kurnazlığını' değil, öngörülebilirliği tercih etti. Ekonomik masallar ve 'tüccar-diplomasi' çöktü.

İktidarın neden canhıraş bir şekilde 'Sınırımızda savaş var, iç cepheyi tahkim etmeliyiz' dediğini biliyoruz. Satacak umut kalmadığında, geriye sadece korku ve beka siyaseti kalır. Bize zorla giydirmeye çalıştıkları 'demokrasisiz monarşi' gömleği, gerçekliğe çarpınca işte böyle paramparça oluyor."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Dış Politika, Murat Emir, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BYD Fabrika Projesini Askıya Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar Kim olduklarına çok şaşıracaksınız Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:35
Fenerbahçe’de mazbata törenine damga vuran görüntü
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 16:47:14. #7.13#
SON DAKİKA: BYD Fabrika Projesini Askıya Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.