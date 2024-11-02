BYD, Tayland'da Lüks DENZA Modelini Piyasaya Sürdü - Son Dakika
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BYD, Tayland'da Lüks DENZA Modelini Piyasaya Sürdü

BYD, Tayland'da DENZA modelini tanıtarak lüks otomotiv pazarındaki varlığını güçlendiriyor.

02.11.2024 13:41
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BANGKOK, 2 Kasım (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi BYD, Tayland'da yüksek kaliteli modeli DENZA'yı Cuma günü resmi olarak piyasaya sürdü. BYD, bu hamlesiyle Güney Asya ülkesi Tayland'daki lüks otomotiv piyasasındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Tayland Yatırım Kurulu Genel Sekreteri Narit Therdsteerasukdi, açılış konuşmasında DENZA modelinin Tayland pazarına girişinin önemini vurgulayarak bu gelişmenin, Tayland'ın elektrikli araç sektörünün gelişimindeki yeni bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

DENZA modelinin piyasaya girişinin sadece uluslararası markaların Tayland pazarına olan güvenini yansıtmakla kaldığını, aynı zamanda Tayland'ın ekonomik kalkınmasına yeni bir ivme kazandıracağını kaydeden Narit, Tayland'ın elektrikli araç sektörünün gelişimini desteklemeye ve işletmeler için iyi bir yatırım ortamı sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

Tayland uzun zamandır bölgesel bir otomotiv üretim ve ihracat üssü. Ülke, hükümetin yatırımı teşvik çabalarıyla 2030 yılına kadar yıllık otomobil üretiminin yüzde 30'unu elektrikli araçlara dönüştürmeyi hedefliyor.

BYD Asya Pasifik Otomobil Satışları Bölümü Genel Müdürü Liu Xueliang, BYD'nin an itibarıyla Tayland pazarında 56.000 elektrikli araç sattığını belirterek DENZA modelinin piyasaya sürülmesinin, bu yıl Tayland'da fabrika açan BYD için diğer bir önemli stratejik plan olduğunu sözlerine ekledi.

Güneydoğu Asya'daki otomotiv sektörünün merkezi olan Tayland'ın gelişmiş bir lüks otomobil pazarı olduğunu kaydeden Liu, lüks özelliklerle sürdürülebilir teknolojiyi bir araya getiren DENZA modelinin Taylandlı müşteriler tarafından sevileceğine inandığını söyledi.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi ve Çin'in elektrikli araç sektöründe bir öncü olan BYD, son yıllarda dış pazarlardaki varlığını güçlü şekilde artırdı.

BYD'nin elektrikli araçları an itibarıyla dünya genelinde 88 ülke ve bölgede satılıyor. BYD'nin Tayland dışında Brezilya, Macaristan, Özbekistan gibi ülkelerde üretim üsleri bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Tayland, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BYD, Tayland'da Lüks DENZA Modelini Piyasaya Sürdü - Son Dakika

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