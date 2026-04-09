C-130 Kazası İncelemesinde Patlayıcı Madde Artığı Bulunmadı

09.04.2026 13:57
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri uçağın inceleme sonuçlarını paylaştı. Yapılan incelemelerde patlayıcı madde artığına rastlanmadığı duyuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, 11 Kasım 2025'te Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından yapılan incelemede, içeriden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanılmadığını bildirdi. Mavi Vatan-2026 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık, basın mensuplarının soruları üzerine açıklamalarda bulundu.

Bakanlık açıklamasında, teknik inceleme heyetinin faaliyetlerinin Gürcistan'daki enkaz alanında ve Kayseri'deki tesislerde devam ettiği, Uçuş Veri Kayıt Cihazı kayıtlarında kaza anına kadar her şeyin normal olduğu, bir aksaklık tespit edilmediği, olayın ani geliştiği ve kaydın uçak kuyruk konisi bölgesinin ayrılması nedeniyle sonlandığı belirtildi. Motor ve pervanelerin sorunsuz çalıştığı, pervanenin kopmasından kaynaklı hasar tespit edilmediği ifade edildi.

Jandarma Kriminal Başkanlığı'nın numune incelemelerinde patlayıcı madde artığı bulunmadığı, metalurjik incelemelerin devam ettiği ve malzemelerin gevrek yorgunluk davranışı sergilediği tespit edildi. Açıklamada, basında çıkan azot tüpüyle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı, uçakta yangın söndürme tüplerinin sağlam bulunduğu, ancak bir dinginin karbondioksit tüpüyle yuvasından çıkarak uçağa hasar vermiş olabileceği değerlendirildiği kaydedildi. Halkın resmi açıklamalar dışındaki provokatif söylemlere itibar etmemesi gerektiği vurgulanarak, nihai raporun şeffaf bir şekilde paylaşılacağı belirtildi.

