C5+1 Toplantısı New York'ta Gerçekleşti

Güncel

Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile ABD dışişleri bakanlarının katıldığı "C5+1" formatındaki Orta Asya-ABD Dışişleri Bakanları Toplantısı New York'ta gerçekleştirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken katıldı.

Toplantıda Saidov, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini genişletme, sürdürülebilir kalkınmayı destekleme, ulaştırma-lojistik alanındaki ilişkileri pekiştirme ve bölgede barışı ve refahı artırma çabalarının önemine dikkati çekerek, çevre sorunlarının sonuçlarını hafifletmeye yönelik birlikte hareket etmenin önemli olduğunu vurguladı.

Blinken da 19 Eylül 2023'te düzenlenen "C5+1" Orta Asya-ABD Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde varılan anlaşmaların ve imzalanan New York Deklarasyonu'nun etkin şekilde uygulanmasına yönelik kararlılığını yineleyerek, maden kaynaklarına ilişkin ABD ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari işbirliğini destekleme çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Toplantıda bakanlar, terör, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, sınır ötesi ve siber suçlar ile radikalleşmeyle mücadeleye yönelik ortak çabaları daha da yoğunlaştırma ve koordine etmenin gerekliliği konusunda mutabık kaldı.

Gelecek sene "C5+1" formatındaki Orta Asya-ABD Dışişleri Bakanları Diyaloğu'nun 10'uncu yılının kutlanacağına dikkati çeken bakanlar, bu bağlamda bölge ülkeleri ve ABD'nin küresel sorunlara bölgesel çözümler aramayı sürdürme ve "C5+1" diplomatik platformu çerçevesinde işbirliğini derinleştirme isteklerinin önemli olduğunu vurguladı.

Orta Asya'nın 5 ülkesiyle ABD arasında ekonomik ve güvenlik alanlarında çok taraflı işbirliği mekanizması olarak kurulan "C5+1" formatının ana başlıkları arasında ekonomik kalkınma, bölgesel işbirliği ve güvenlik konuları yer alıyor.

Bu formattaki Orta Asya-ABD dışişleri bakanlarının ilk toplantısı, 1 Kasım 2015'te Semerkant'ta yapılmıştı.