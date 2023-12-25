 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çad'da Anayasa Değişikliği Referandumunda Yüzde 86 'Evet' Oyu Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çad'da Anayasa Değişikliği Referandumunda Yüzde 86 'Evet' Oyu Çıktı

Çad'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda kesin olmayan sonuçlara göre oy verenlerin yüzde 86'sı 'evet' oyu kullandı. Referandum, askeri cunta tarafından ertelenen seçimlerin yapılması ve sivil yönetimin yeniden tesisi için önemli bir adım olarak görülüyor. Muhalifler ise referanduma katılımın düşük olduğunu ve sonuçların manipüle edildiğini iddia ediyor.

Çad\'da Anayasa Değişikliği Referandumunda Yüzde 86 \'Evet\' Oyu Çıktı
25.12.2023 - 16:21,  Güncelleme: 16:24
Abone Ol

PORT Çad'da devletin yönetim şeklinin belirleneceği tartışmalı anayasa değişikliği referandumundan kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 86 "evet" oyu çıktı.

Çadlılar, askeri cuntanın 2,5 yıl önce söz verdiği ancak 2024 sonuna ertelediği seçimlerin yapılması ve sivil yönetimin yeniden tesisi yönünde önemli bir adım olarak görülen yeni anayasayı oylamak üzere 17 Aralık'ta sandık başına gitti.

Çad Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, bazı küçük aksaklıklar dışında sorunsuz geçen referanduma katılım oranı yüzde 63,75 oldu.

Referandumun kesin olmayan sonuçlarına göre, oy verenlerin yüzde 86'sı üniter devlet seçeneğine "evet" dedi.

Sonuçlarla oynandığı iddiası

Referandumun boykot edilmesi çağrısında bulunan ve sonuçlara itiraz eden muhalefet ise referanduma katılımın açıklanandan çok daha az olduğunu ileri sürdü.

Muhalif Federal Blok Başkanı Yayana Banyara, sonuçlarla oynandığını iddia ederek, bunun "ülke için utanç olduğunu" belirtti.

İki büyük muhalif grubun boykot ettiği oylamada geçici cunta idaresi "evet" kararını desteklemişti.

Kesin sonuçların 28 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Oylama, Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en az gelişmiş ikinci ülkesi Çad'da muhalefetin bölündüğü ve bir yılı aşkın süredir şiddetli baskılarla karşı karşıya kaldığı dönemde yapıldı.

Yaklaşık 8 milyon Çadlı, referandumda üniter devlet ya da federalizm seçeneklerinden birini tercih etmişti.

Muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarının büyük kısmı, referandumun mevcut Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun gelecekteki devlet başkanlığı seçimine hazırlık mahiyetinde olduğunu ve ülkeyi 30 yıldan fazla demir yumrukla yöneten babasının "hanedanını sürdürmeyi ve bu hanedana meşruiyet kazandırmayı" amaçladığını iddia ediyor.

Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü verse de sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti. Forumda ayrıca referanduma sunulmak üzere yeni anayasa hazırlanması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aralık, Çad, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad'da Anayasa Değişikliği Referandumunda Yüzde 86 'Evet' Oyu Çıktı - Son Dakika


15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22
Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06
2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04
Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Son Dakika
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03 ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 16:46:08. #1.11#
SON DAKİKA: Çad'da Anayasa Değişikliği Referandumunda Yüzde 86 'Evet' Oyu Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement