Çad'da hapishanede işkence iddiası - Son Dakika
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Çad'da hapishanede işkence iddiası

PORT İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Çad'da bir hapishanede gözaltında tutulanların işkence ve kötü muamele gördüğünü iddia etti. HRW, 'Cehennemden Daha Kötü: Çad'ın Koro Toro Hapishanesinde Ölüm ve İşkence' başlıklı 77 sayfalık rapor yayımladı.

06.08.2024 16:39
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PORT İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Çad'da bir hapishanede gözaltında tutulanların işkence ve kötü muamele gördüğünü iddia etti.

HRW, "Cehennemden Daha Kötü: Çad'ın Koro Toro Hapishanesinde Ölüm ve İşkence" başlıklı 77 sayfalık rapor yayımladı.

Raporda, 20 Ekim 2022'de Çad'ın başkenti Encemine başta olmak üzere ülkede dönemin geçiş hükümetinin iki yıl uzatılmasını protesto etmek için düzenlenen gösterilerin ardından onlarca kişinin Koro Toro hapishanesinde gözaltına alındığı kaydedildi. Raporda, gözaltına alınanların işkence veya kötü muamele gördüğünün belgelendiği belirtildi.

Raporda, Çad yetkililerinin, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Koro Toro'daki hukuka aykırı gözaltı ve kötü muameleyi, ayrıca gözaltında meydana gelen tüm ölümleri derhal soruşturması gerektiği vurgulandı.

En temel bakım standartlarından yoksun olduğu belirtilen hapishanenin büyük kent merkezlerine yüzlerce kilometre uzaklıkta yer aldığı, dış dünyayla bağlantısının kesik olduğu, cep telefonlarının hapishanede çekmediği, bu durumun aile ve avukatların ziyaretini neredeyse imkansız hale getirdiği kaydedildi.

Raporda, çoğu tutukluya iki ila üç gün boyunca yiyecek ve su verilmediği öne sürüldü.

Hapishanenin birkaç bölümden oluştuğuna dikkati çekilen raporda, Çad hükümetine Koro Toro 1'in derhal kapatılması ve Koro Toro 2'deki tutukluların şartlarının iyileştirilmesi çağrısı yapıldı.

Eski Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun öldürülmesinden sonra iktidara gelen Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK) söz verdiği 18 aylık geçiş döneminin 20 Ekim 2022'de sona ermesi dolayısıyla muhalefetin çağrısı üzerine başkent Encemine'de yüzlerce kişi askeri yönetime karşı sokaklara dökülmüş, polisin müdahalesi sonucu onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çad'da hapishanede işkence iddiası - Son Dakika

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