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Çad'da Seçimler Başladı

Çad'da 8 milyon seçmen yasama ve belediye seçimleri için oy kullandı, süreç sorunsuz ilerliyor.

29.12.2024 14:47
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Çad'da yaklaşık 8 milyon seçmen yasama ve belediye seçimleri için sandık başına gitti.

Ulusal Seçim Yönetim Ajansından (Ange) yapılan açıklamada, yaklaşık 100 yabancı gözlemcinin yanı sıra farklı siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte 8 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanacağı 26 bin 617 sandıkta oy verme işleminin sorunsuz devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, oy verme işleminin yerel saatle 18.00'a kadar süreceği kaydedildi.

Ülkede, 188 sandalyelik parlamentoda yer almak için 1329 aday yarışıyor.

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümün ardından 19 Nisan 2021'de iktidara gelen oğlu Muhammed İdris Debi İtno, parlamentoyu feshederek Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 93 üyeli bir geçiş parlamentosu atamıştı.

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş dönemi

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda, cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmüştü.

Ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

Muhammed İdris Debi İtno, 6 Mayıs'ta yapılan seçimde oyların yüzde 61'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Çad, Son Dakika

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