Çad\'da Türkiye Maarif Vakfı\'na bağlı okulların mezuniyet töreni düzenlendi

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Çad'da Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı okulların 2023-2024 yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Başkent Encemine'deki Ulusal Televizyon'un konser salonunda düzenlenen törene, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan, TMV Ülke Temsilcisi Cengiz Atay, Çad Milli Eğitim Bakanı temsilcisi Apolline Modalbaye ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

TMV Ülke Temsilcisi Atay, yaptığı konuşmada tüm zorlukların üstesinden geldiklerini belirterek, yılı güzel sonuçlarla tamamladıkları için öğretmenleri, öğrencileri, okul yöneticileri ile velileri tebrik etti.

Atay, TMV'ye bağlı okulların vizyonunun "insanlığın refahına katkıda bulunacak küresel ortam yaratmak" olduğunu dile getirdi.

Programda öğrenciler şiirler okudu, resim yaptı, dans gösterileri sundu.

Gazze'de yaşananlara da işaret edilen tören, sertifikaların takdim edilmesi ve aile fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.