Çad'da Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı okulların mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çad'da Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı okulların mezuniyet töreni düzenlendi

Çad\'da Türkiye Maarif Vakfı\'na bağlı okulların mezuniyet töreni düzenlendi

Çad'da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı okulların 2023-2024 yılı mezuniyet töreni, Başkent Encemine'deki Ulusal Televizyon'un konser salonunda gerçekleştirildi. Törene, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan, TMV Ülke Temsilcisi Cengiz Atay, Çad Milli Eğitim Bakanı temsilcisi Apolline Modalbaye ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı. Törende, öğrenciler şiirler okudu, resim yaptı ve dans gösterileri sundu. Tören, sertifikaların takdim edilmesi ve aile fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

03.06.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çad'da Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı okulların 2023-2024 yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Başkent Encemine'deki Ulusal Televizyon'un konser salonunda düzenlenen törene, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan, TMV Ülke Temsilcisi Cengiz Atay, Çad Milli Eğitim Bakanı temsilcisi Apolline Modalbaye ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

TMV Ülke Temsilcisi Atay, yaptığı konuşmada tüm zorlukların üstesinden geldiklerini belirterek, yılı güzel sonuçlarla tamamladıkları için öğretmenleri, öğrencileri, okul yöneticileri ile velileri tebrik etti.

Atay, TMV'ye bağlı okulların vizyonunun "insanlığın refahına katkıda bulunacak küresel ortam yaratmak" olduğunu dile getirdi.

Programda öğrenciler şiirler okudu, resim yaptı, dans gösterileri sundu.

Gazze'de yaşananlara da işaret edilen tören, sertifikaların takdim edilmesi ve aile fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Türkiye Maarif Vakfı, Milli Eğitim Bakanı, Cengiz Atay, Encemine, Türkiye, Çad, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad'da Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı okulların mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
10:55 A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’yi 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'yi 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü
10:52 Bir sigara grubuna daha zam En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
09:13 Japonya’da deprem: 5 bina çöktü Japonya'da deprem: 5 bina çöktü
08:51 Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli’ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli'ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:09:40. #1.11#
SON DAKİKA: Çad'da Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı okulların mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement