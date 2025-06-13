Çad\'daki Kriz İçin Sudan\'daki Savaşın Sona Ermesi Şart

Birleşmiş Milletler'in (BM) Çad Mukim Temsilcisi ve İnsani Yardım Koordinatörü François Batalingaya, Çad'ın karşılaştığı gıda güvensizliği, iklim değişikliği, sağlık ve mülteci konularındaki krizlerin son bulması için tek sürdürülebilir çözümün Sudan'daki savaşın son bulması olduğunu söyledi.

Batalingaya, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Çad'da kriz yaşandığını ve ülkenin doğusunun bir kırılma noktasında olduğunu belirten Batalingaya, "Dünyanın en kırılgan ve iklime en açık bölgelerinden birinde insani bir felaket yaşanıyor. Çad'da bu yıl üst üste 6. yıl gıda güvensizliği yaşanıyor. Verimsiz bir sezonda 3,3 milyon insan kendini beslemekte zorlanacak, bu da son on yılda yüzde 400 oranında şaşırtıcı bir artış anlamına geliyor." dedi.

Batalingaya, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan doğal afetlerin yoğunlaştığına ve yıkıcı bir etkiye sahip olduğuna dikkati çekerek, geçen yıl yaşanan sellerin yaklaşık 2 milyon kişiyi etkilediğini ve 400 bin dönümden fazla tarım arazisini yok ettiğini bildirdi.

Sudan'da savaşın başlamasından bu yana 850 binden fazla Sudanlı mültecinin Çad'a geçerek son 15 yılda dalgalar halinde gelen 400 bin mevcut Sudanlı mülteciye katıldığını kaydeden Batalingaya, "Bu, sadece 2 yılda sayıyı 3 katına çıkardı. Şu anda yaklaşık 300 bin kişi sınırda mahsur kalmış durumda ve iç kesimlere taşınmayı bekliyor. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan on binlerce kişi, barınak, temiz su veya sağlık hizmeti olmadan açıkta uyuyor." diye konuştu.

Batalingaya, Çad'ın yaşadığı sorunlara rağmen sınırlarını açık tuttuğuna değinerek, bunun olağanüstü bir cömertlik olduğuna işaret etti.

Ülkedeki kliniklerin çok yoğun olduğu ve yetersiz beslenmenin arttığını vurgulayan Batalingaya, şu ifadeleri kullandı:

"Temel hizmetler sınıra dayanmış durumda. Çad'ın uzun süredir devam eden misafirperverliği ciddi bir baskı altında. BM ve 65 insani ortağının bir müdahale planı var. Bunu uygulamak için 1,4 milyar dolara ihtiyacımız var. Bugüne kadar bu fonun yalnızca yüzde 9,3'ü finanse edildi ??ve yılın yarısını çoktan geride bıraktık."

Çad'da 1,5 milyon insan acilen temiz suya ihtiyaç duyuyor

Batalingaya, Çad'da 1,5 milyon insanın acilen temiz suya ihtiyaç duyduğunu ancak yalnızca 105 bin kişinin buna erişebildiğini ve birçoğunun günde yalnız 5 litre su tüketebildiğini belirtti.

Çad'da 240 bin çocuğun kızamık aşısı gibi temel aşılara ihtiyacı olduğunu ancak bugün yalnızca 51 binin aşı olduğunu kaydeden Batalingaya, sahada ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ancak acil durum fonu olmadan çok fazla adım atamayacaklarının altını çizdi.

Batalingaya, "Siyasi iradeye de ihtiyacımız var. Tek sürdürülebilir çözüm Sudan'daki savaşın sona ermesidir. Bu olmadan Çad üzerindeki baskı artmaya devam edecek ve daha geniş bir bölgesel istikrarsızlık riskiyle karşı karşıya kalacak." dedi.