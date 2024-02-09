Çad Güvenlik Bakanı, Türkiye Büyükelçisini Kabul Etti - Son Dakika
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Çad Güvenlik Bakanı, Türkiye Büyükelçisini Kabul Etti

Çad Güvenlik Bakanı, Türkiye Büyükelçisini Kabul Etti

Çad Güvenlik ve Göç Bakanı Muhammed Charfadine Margui, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız'ı makamında kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve Çad polisine yönelik eğitim projeleri ele alındı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlüğündeki eğitimlerin, iki aşamada yapılması planlanıyor.

09.02.2024 22:57
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Çad Güvenlik ve Göç Bakanı Muhammed Charfadine Margui, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız'ı makamında kabul etti.

Başkent Encemine'de yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve Çad polisine yönelik eğitim projeleri ele alındı.

Görüşmede Büyükelçi Kaygısız, Çadlı bakana, Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan mektup iletti.

Kaygısız, Türkiye ve Çad arasında güvenlik alanında Kasım 2016'da bir işbirliği anlaşması imzalandığını hatırlatarak, Çad tarafınca onaylanmasını beklediklerini ifade etti.

Bakan Margui ise bu konuda kaydedilen ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ikili ve çok taraflı anlaşmaların şartlarını yerine getirmek suretiyle konuyla daha yakından ilgileneceklerinin altını çizdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlüğündeki eğitimlerin, iki aşamada yapılması, ilki mayısta Türkiye'de ve ikincisi ise haziranda Çad'da düzenlenmesi bekleniyor.

Söz konusu eğitim projesi, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisinin (UNODC) işbirliğinde hayata geçirilecek.

Kaynak: AA

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