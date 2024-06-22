Güncel

Çadır kurmasına izin verilmeyen tatilciler, geceyi otoparkta geçirdi

Plaj işletmecisi tatilcilerin bıraktığı çöpe sitem etti, kendi elleriyle temizledi

ANTALYA - Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden bayram tatili için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen vatandaşların, İncekum Halk plajı ve çevresine çadır kurma girişimine Alanya Belediyesi zabıta ekipleri müsade etmedi. Çadır kuramayan vatandaşlar otoparklarda yatarak geceyi geçirdi. Vatandaşların araçlarda, banklarda ve yerde yattığı görüntüler ile bıraktıkları çöpleri görüntüleyen plaj işletmecisi tatilcilere sitem etti. Uyarıları dikkate alınmayan işletmeci sahildeki çöpleri tek tek kendisi topladı.

Dokuz günlük bayram tatilinde Antalya'nın Alanya ilçesine akın eden tatilciler, otellerde kalamayıp çadır kurulmalarına da izin verilmeyince geceyi sahillerde ve araçlarında geçirdiler. Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, belediyenin ve kaymakamlığın aldığı kararla, ilçeye gelen tatilcilerin çevreye zarar vermemesi adına 24 saat mesai yaptı. Alanya belediye başkanı Osman Tarık Özçelik, "Alanya'yı dizayn edeceğiz, Alanya'ya huzur getireceğiz" projesi kapsamında, zabıta ekiplerini görevlendirdi. Geçtiğimiz yıllarda sahile çadır kurabilen vatandaşlar, zabıta ekiplerinin İncekum Halk plajı ve çevresine yerleşmelerine izin vermeyince çadırlarını toplamak zorunda kaldı.

Bayram tatili boyunca zabıta ekiplerinin görev yapmalarına rağmen, tatilciler bölgene konaklamanın bir yolunu buldu. 40 dereceye yakın sıcakta geceyi otomobillerinde ya da sahilde açık alanda yatarak geçiren tatilciler, çevreyi çöp tarlasına çevirinde plaj işletmecisi yaşananları cep telefonuyla kaydedip paylaştı. Tatil yapmanın herkesin hakkı olduğunu ancak çevreyi kirletmeye kimsenin hakkının olmadığını söyleyen işletmeci, Alanya Belediyesinin bu kirliliğe yetişme imkanı olmadığını dile getirdi. Denize 2 metre mesafedeki çöpleri de tek tek elleriyle toplayıp temizleyen işletmeci, görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı ve " Tatil bedava olursa böyle olur bedava tatilden kazandığımız bir çuval çöp" dedi.