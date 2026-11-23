Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 18 Mart 2027'de Fas'ta yapılacak FIFA başkanlık seçimi öncesinde mevcut başkan Gianni Infantino'yu destekleme kararı aldı.

CAF Başkanı Patrice Motsepe, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen CAF Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Motsepe, Infantino'nun yeniden adaylığına destek verdiklerini belirterek "Gianni, CAF bünyesindeki 54 üye federasyonun desteğine sahipsin." dedi.

2016'dan bu yana FIFA başkanlığını yürüten Infantino, genel kurulda yaptığı konuşmada Afrika futbolunun gelişiminin FIFA'nın öncelikleri arasında yer almaya devam edeceğini belirtti.

FIFA Forward 4.0 programı kapsamında üye federasyonlara sağlanan kalkınma desteğinin artırılacağını açıklayan Infantino, dört yıllık dönemde her federasyona verilen finansmanın 8 milyon dolardan 25 milyon dolara yükseltilmesinin planlandığını bildirdi.

Gelecek ay FIFA Konseyinin onayına sunulması beklenen düzenlemenin Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yeni finansman modeliyle federasyonların altyapı, futbol eğitimi ve gelişim projelerine daha fazla kaynak ayırması hedefleniyor.