Çağ Üniversitesi Mezuniyet Töreni Yapıldı

Çağ Üniversitesince "2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende, öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mezun olan öğrencilerin yeni bir hayata başladığını belirten Tatar, şöyle devam etti:

"Hayatım boyunca hiç durmadan hep koştum, çalıştım ve birtakım başarılara imza attım. Netice itibarıyla aynı duyguları sizler için diliyorum. Şimdi fırsatlar, güzellikler sizin olacaktır. Güvenilir bir kişi olarak yolunuza devam ederken üstün karakterli, vatan ve millet sevgisiyle bu yolu yürümenizi temenni ediyorum."

Tatar, konuşmasının devamında öğrencilere hayata dair tavsiyelerde bulundu.

Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç da üniversitedeki farklı bölümlerden toplam 818 öğrencinin mezun olduğunu vurguladı.

Her zaman öğrencilerinin yanında olacaklarını dile getiren Koç, "Çağ Üniversitesi sizlere doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırmanız için doğru sorular sormayı öğretti. Bakış açısı, merak kazandırdı, farklı düşüncelere saygı duymayı öğretti ve en önemlisi öğrenmenin hiçbir zaman bitmediğini öğretti." diye konuştu.

Koç, öğrencilere yeni hayatlarında başarı diledi.

Etkinlikte, üniversitenin öğrenci kulüpleri başkanı Kübra Dağlı, öğrenci konseyi başkanı Ecemnur İpekoğlu, psikoloji bölümü birincisi Pelin İdin de konuşma yaptı.

Tören, öğrencilere belgelerinin verilmesi ve mezunların kep atmasıyla sona erdi.

Programa akademisyenler, öğrenciler, mezunların aileleri ve yakınları katıldı.