Çağdaş Atan: Kendi maçlarımızı kazanırsak Avrupa'ya gidebiliriz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çağdaş Atan: Kendi maçlarımızı kazanırsak Avrupa'ya gidebiliriz

Çağdaş Atan: Kendi maçlarımızı kazanırsak Avrupa\'ya gidebiliriz

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, kendi maçlarını kazanmaları halinde Avrupa'ya gidebileceklerini söyledi. Atan, oyuncularının kendilerine inandığını ve plana sadık kaldığını belirtirken, düşme potasındaki takımlara başarılar diledi.

27.04.2024 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan,"Kendi maçlarımızı kazanırsak kayıtsız şartsız Avrupa'ya gidebileceğiz. Bu bizim için büyük bir heyecan." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atan, 20 haftadır final maçları oynadıkları söyledi.

Bu maçın Hatayspor'un kırılma maçlarından biri olduğunu aktaran Atan, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir takıma karşı kazandığımızı söyleyebilirim. Oyunu son dakikaya kadar bırakmadılar. Forse etmeye çalıştılar. Uzun topla bizi ceza sahamıza ittirmeye çalıştılar. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Şu an 4. sıraya yükselmiş vaziyetteyiz. Bütün ipler bizim elimizde. Avrupa'ya gidebilmek için 4 final maçımız kaldı. Kendi maçlarımızı kazanırsak kayıtsız şartsız Avrupa'ya gidebileceğiz. Bu bizim için büyük bir heyecan. Çünkü başlangıç noktasından bugün gelinen noktaya bakarsak eğer çok büyük mesafe kaydettik. Oyuncularıma da söyledim. Ben onlarla gurur duyuyorum ama onların kendileriyle gurur duyması gerekiyor. Çünkü çok uzun ve zorlu yoldan dönüş yaptılar."

Oyuncularının kendilerine inandığını ve plana sadık kaldığına dikkati çeken Atan, "İkna oldular. Şu an çok önemli bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki maçlarında Volkan hocaya ve bu iyi takıma başarılar diliyorum. Çok zorlu bir süreç. Umarım istediklerini alırlar." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, düşme potasındaki takımlara başarı dileyerek, "Çok zorlu maçlar. Biz de 2-3 haftadır sürekli aşağıdaki takımlarla oynuyoruz. Gerçekten oynaması zor. Rekabetçi maçlar oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Çağdaş Atan, Başakşehir, Hatayspor, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çağdaş Atan: Kendi maçlarımızı kazanırsak Avrupa'ya gidebiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:07 Aralarında sorun mu var İsmail Kartal, Dzeko’yu neden yedek bıraktığını açıkladı Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı
21:24 Adıyaman’da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı Adıyaman'da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
20:57 Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
20:50 İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
21:47 Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı
21:32 Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
19:21 Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 22:15:28. #1.13#
SON DAKİKA: Çağdaş Atan: Kendi maçlarımızı kazanırsak Avrupa'ya gidebiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement