Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Kura Çekimi Yapıldı

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin dairelerinin belirlendiği kura çekimi törenine katıldı ve projeyi tamamlama kararlılığını vurguladı. Projenin etap etap ilerleyeceğini belirten Kaya, tüm süreçlerin titizlikle takip edileceğini ifade etti.

27.03.2025 11:19  Güncelleme: 12:10
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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'ni tamamlama konusunda kesin kararlı olduklarını vurgulayarak, "Ülkede hepimizi üzen bir takım haksızlıklar oldu, bunlar sakın sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Sakın ola ki, 'Bu gelişmeler oldu, projemiz sekteye uğrar, yapılmaz' gibi bir endişeye kapılmayın. Bütün gücümüzle bu projeyi tamamlayacağız" dedi.

Ortahisar Belediyesi tarafından Çağlayan Mahallesi'nde yürütülen Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, hak sahiplerinin oturacağı dairelerin belirlenmesi amacıyla yapılan kura çekimleri devam ediyor. Üçüncüsü düzenlenen kura çekim törenine, Başkan Kaya, ORKENT Genel Müdürü Can İhsan Bozbaş, ORKENT Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Çebi ile bir grup hak sahibi katıldı.

Kura çekimleriyle Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin alacakları daireler belirlendi, ardından da sözleşmeler imzalandı.

Kura çekiminden önce hak sahipleriyle görüşen Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Ülkede hepimizi üzen bir takım haksızlıklar oldu. Bunlar sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Ekrem Başkanımız en kısa sürede çıkacak, buna inanıyoruz. Hukukçularla yaptığımız görüşmede, 'Büyük bir haksızlık var. Bu haksızlık kısa sürede giderilir' diyorlar. Hepimizin umudu, duası da o yönde. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, KİPTAŞ şirketimiz, dimdik ayaktadır. Bizlere destekleri devam etmektedir. Ayrıca biz de bu projeyi yapmakta çok kararlıyız. Sakın ola ki, 'Bu gelişmeler oldu, projemiz sekteye uğrar, yapılmaz' gibi bir endişeye kapılmayın. Bütün gücümüzle bu projeyi tamamlayacağız. Bu proje bizim yüz akımız olacak. Ben de o yörenin çocuğuyum, ortaokulu Çağlayan'da okudum. Köyüm, Yeşilbük köyü. Dolayısıyla oranın çehresinin değişmesini, güzelleşmesini çok istiyorum. Ben de oradan geçerken, 'Burada bizim imzamız var, bu eser bizim eserimiz' diye gururlanmak istiyorum. O nedenle hiç endişeniz olmasın, bütün gücümüzle orayı yapma gayreti içinde olacağız."

Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin etap etap ilerleyeceğini dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Şu anda önümüzde bir sorun kalmadığını görüyorum. Allah nasip ederse mayıs-haziran gibi, yıkımlara ve imalatlara başlayacağız, planlamamız o yönde. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz. Bütün süreçleri sizin adınıza, kendi işimiz gibi titizlikle takip edeceğiz. Ben patinaj yapmayı sevmem, sonuç almak isterim. O kararlılıkla yola çıktık, inşallah o kararlılıkla da projemizi tamamlayacağız. Bu projenin Türkiye'de örneği yok. Normalde kentsel dönüşümlerde yarısını vatandaş öder ama biz tamamını karşılıyoruz. Bu örnek bir fedakarlık projesi, dolayısıyla birbirimize destek olmalıyız ki projemizi yapıp bitirelim. Daireleriniz hayırlı, uğurlu olsun. Allah, bizleri de sizleri de mahcup etmesin."

Kaya'nın konuşmasının yapılan kura çekimiyle, hak sahiplerinin alacağı daireler belirlendi, ardından da sözleşmeler imzalandı. Dairelerini alan hak sahiplerine, "Hayırlı olsun" dileğinde bulunan ORKENT Genel Müdürü Can İhsan Bozbaş, diğer hak sahiplerinin de guruplar halinde davet edileceğini, kura çekimlerinin ardından tüm hak sahipleriyle sözleşmelerin imzalanacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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