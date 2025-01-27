Çakar Kullanan Sürücüye 276 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Çakar Kullanan Sürücüye 276 Bin Lira Ceza

Akşehir'de çakar kullanan İstanbul plakalı aracın sürücüsüne ceza ve ehliyetine el konuldu.

27.01.2025 20:47
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Konya'nın Akşehir ilçesinde çakar kullanan İstanbul plakalı aracın sürücüsüne 276 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Gazi Mahallesi'nden Engili Mahallesi yönüne doğru seyir halindeyken çakar kullandığı tespit edilen aracı durdurdu.

İstanbul plakalı otomobilin sürücüsüne 276 bin lira ceza uygulanırken, sürücünün ehliyetine 30 gün el konuldu ve araç 30 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çakar Kullanan Sürücüye 276 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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