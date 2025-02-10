Çakar Lamba Tespiti: 138 Bin Lira Ceza

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde, "çakar lamba" tespit edilen pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira idari para cezası kesildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün beldede devriye sırasında İ.Ç'nin kullandığı pikapta ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihaz (çakar lamba) tespit edildi.

Ekipler, pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira idari para cezası uyguladı.

Sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı, araç da 30 gün trafikten men edildi.