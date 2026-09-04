Cakarta'da Çin ve Endonezya e-ticaret fuarı ziyarete açıldı
2026 Çin (Endonezya) Uluslararası E-ticaret Sektörü Fuarı, başkent Cakarta'da perşembe günü açıldı. Etkinlik 5 Eylül'de sona erecek.
CAKARTA, 4 Eylül (Xinhua) -- 2026 Çin (Endonezya) Uluslararası E-ticaret Sektörü Fuarı, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar, 5 Eylül'de sona erecek.
Kaynak: Xinhua
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