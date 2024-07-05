Cakarta'da Trafikten Bunalanlar Motosikleti Tercih Ediyor

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Dünyanın en kalabalık nüfuslu şehirlerinden Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, günün her saatinde görülebilen trafik sıkışıklığından bunalanlar otomobil yerine motosikleti tercih ediyor.

Kara yolu ulaşımında yıllardır çok büyük sıkıntılar yaşanan Cakarta'da, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik durma noktasına geliyor.

Trafik sorunun çözümü için bazı tedbirler alınsa da bu yeterli olmuyor.

Belirli saatlerde trafiğe çift veya tek sayılı plakalı araçlar dönüşümlü çıkarken kadın ve erkek sürücüler genelde otomobil yerine motosikleti tercih ediyor.

Trafikten kurtulmak isteyen aileler motosikletlere 3-4 kişi binebiliyor.

Yolda daha pratik ve hızlı ilerleme imkanı sağlayan motosikletler kent ulaşımında ciddi oranda işlev görüyor.

Yollar buna göre düzenlenirken kavşaklarda motosikletler ve araçlar için iki farklı ışık bulunuyor.

Ayrıca internet ve akıllı telefon uygulamaları üzerinden çağrılan motosikletleri kimi zaman yolcular kendisi kullanırken kimi zaman da sürücüyle kiralayabiliyor.

Kent ulaşımında çok önemli yere sahip motosikletler için özel park alanları bulunuyor.

Ülkenin diğer kentlerinde de Cakarta'da olduğu gibi motosiklet en çok kullanılan ulaşım aracı olarak göze çarpıyor.

"Trafikten kaçmak için motosiklet kullanıyoruz"

Daha önce Türkiye'de eğitim gören Faruq Abdülaziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cakarta'da günlük hayatta en çok motosikletin kullanıldığını söyledi.

Cakarta'nın çok kalabalık bir şehir olduğunu belirten Abdulaziz, "Trafikten kaçmak için motosiklet kullanıyoruz. Çünkü daha pratik, daha hızlı. Motosiklet hem daha ekonomik bir araç. Cakarta'da araçlardan 2-3 kat daha fazla motosiklet var. Trafik için çözüm oluyor. Kişiler, bir yerden bir yere daha hızlı ulaşıyor." dedi.

Ebu Galip Muazzam ise liseden beri motosiklet kullandığını kaydetti.

Motosikletle seyahatin hem ucuz hem rahat hem de daha pratik olduğu için tercih edildiğini ifade eden Muazzam, "Endonezya'da trafik çok fazla. Özellikle Cakarta'da hep trafik var. Arabadan daha çok motosiklet bulunuyor." diye konuştu.