Cakarta'da Trafikten Bunalanlar Motosikleti Tercih Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cakarta'da Trafikten Bunalanlar Motosikleti Tercih Ediyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, trafik sıkışıklığından bunalanlar otomobil yerine motosikleti tercih ediyor. Trafik sorununun çözümü için alınan tedbirler yeterli olmazken, motosikletler kent ulaşımında ciddi bir işlev görüyor. Motosikletlerin daha pratik ve hızlı ilerleme imkanı sağlaması, ailelerin 3-4 kişi binebilmesi ve özel park alanlarının bulunması, motosiklet kullanımını artırıyor.

05.07.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en kalabalık nüfuslu şehirlerinden Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, günün her saatinde görülebilen trafik sıkışıklığından bunalanlar otomobil yerine motosikleti tercih ediyor.

Kara yolu ulaşımında yıllardır çok büyük sıkıntılar yaşanan Cakarta'da, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik durma noktasına geliyor.

Trafik sorunun çözümü için bazı tedbirler alınsa da bu yeterli olmuyor.

Belirli saatlerde trafiğe çift veya tek sayılı plakalı araçlar dönüşümlü çıkarken kadın ve erkek sürücüler genelde otomobil yerine motosikleti tercih ediyor.

Trafikten kurtulmak isteyen aileler motosikletlere 3-4 kişi binebiliyor.

Yolda daha pratik ve hızlı ilerleme imkanı sağlayan motosikletler kent ulaşımında ciddi oranda işlev görüyor.

Yollar buna göre düzenlenirken kavşaklarda motosikletler ve araçlar için iki farklı ışık bulunuyor.

Ayrıca internet ve akıllı telefon uygulamaları üzerinden çağrılan motosikletleri kimi zaman yolcular kendisi kullanırken kimi zaman da sürücüyle kiralayabiliyor.

Kent ulaşımında çok önemli yere sahip motosikletler için özel park alanları bulunuyor.

Ülkenin diğer kentlerinde de Cakarta'da olduğu gibi motosiklet en çok kullanılan ulaşım aracı olarak göze çarpıyor.

"Trafikten kaçmak için motosiklet kullanıyoruz"

Daha önce Türkiye'de eğitim gören Faruq Abdülaziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cakarta'da günlük hayatta en çok motosikletin kullanıldığını söyledi.

Cakarta'nın çok kalabalık bir şehir olduğunu belirten Abdulaziz, "Trafikten kaçmak için motosiklet kullanıyoruz. Çünkü daha pratik, daha hızlı. Motosiklet hem daha ekonomik bir araç. Cakarta'da araçlardan 2-3 kat daha fazla motosiklet var. Trafik için çözüm oluyor. Kişiler, bir yerden bir yere daha hızlı ulaşıyor." dedi.

Ebu Galip Muazzam ise liseden beri motosiklet kullandığını kaydetti.

Motosikletle seyahatin hem ucuz hem rahat hem de daha pratik olduğu için tercih edildiğini ifade eden Muazzam, "Endonezya'da trafik çok fazla. Özellikle Cakarta'da hep trafik var. Arabadan daha çok motosiklet bulunuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Motosiklet, Endonezya, trafik, Ulaşım, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cakarta'da Trafikten Bunalanlar Motosikleti Tercih Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp
10:31 İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor
10:25 3 hilal dövmesini gösterdi Mesut Özil’den Almanları deli edecek pozlar 3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar
10:03 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı’ndan kalma bir el bombası çıktı 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 12:20:54. #1.12#
SON DAKİKA: Cakarta'da Trafikten Bunalanlar Motosikleti Tercih Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement