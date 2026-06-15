Cakarta\'da Uluslararası Çiçek Festivali

CAKARTA, 15 Haziran (Xinhua) -- 2026 Cakarta Uluslararası Çiçek Festivali, 14-15 Haziran tarihlerinde Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlendi.
Çiçek estetiğinin, zengin yerel kültürel mirasın ve yaratıcı yeniliklerin sergilendiği festivalde, sektör temsilcilerini ve uluslararası ortaklar bir araya geldi.
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