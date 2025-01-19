Cakarta'da Yangın: 5 Ölü

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CAKARTA, 19 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çıkan yangının ardından hasar gören binadan yükselen duman, 18 Ocak 2025.

Cakarta'nın batı kesimindeki bir alışveriş merkezinde çarşamba akşamı çıkan yangının ardından cuma günü beş kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama ve kurtarma ekipleri kayıp diğer kişileri bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)