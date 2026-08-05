YENİ Partili Çakırözer\'den Kırşehir Cezaevi\'nde Hüseyin Can Güner\'e ziyaret

(KIRŞEHİR) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Kırşehir Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan'ı ziyaret etti. Çakırözer, "Moralleri yüksek, herkese selamları var" dedi.

Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman ve partisinin milletvekilleriyle birlikte Kırşehir Cezaevi'ne ziyarette bulunduklarını bildirdi.

Ziyarette tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan ile görüştüklerini belirten Çakırözer, yaşanan hukuksuzluklara rağmen Güner ve Doğan'ın morallerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Çakırözer, "Başkanlarımız, yol arkadaşlarımız çıkacak. Yargıyı siyasi hesaplaşmaların sopası yapan bu çürümüş zihniyete karşı hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.