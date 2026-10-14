Çakırözer, Halk TV\'ye kayyım atanmasına \'haber alma hakkı\' vurgusuyla tepki gösterdi

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Halk TV'nin, orada çalışan basın emekçilerinin ve milyonların haber alma hakkının yanındayız" dedi.

Utku Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerçeklerden korkan AK Parti iktidarı, çareyi baskıda ve polis gücünde arıyor. Gazetecileri tutukladılar, ev hapsine aldılar, ekranları ve sosyal medya hesaplarını kararttılar. Şimdi de şafak vakti Halk TV'nin kapısına polisi dayamışlar. Fon vurgunu konuşulmasın, Ekrem İmamoğlu'nun savunması duyulmasın, millet gerçeklerden habersiz kalsın diye her türlü hukuksuzluğu yapıyorlar. Halk TV'nin, orada çalışan basın emekçilerinin ve milyonların haber alma hakkının yanındayız" ifadelerini kullandı.