Çakırözer ve Ünlüce, KKTC\'de ölen Eskişehirli Demir\'in ailesine başsağlığı diledi

(ESKİŞEHİR) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, KKTC'de meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli Elmas Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'de meydana gelen gemi kazasında yaşamını yitiren Eskişehirli Elmas Demir'in son yolculuğuna uğurlandığını bildirdi.

Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile birlikte merhume Elmas Demir'in eşi Abbas Demir ve ailesine taziye ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

Çakırözer, paylaşımında şunları kaydetti:

"KKTC'de yaşanan gemi kazasında hayatını kaybeden hemşehrimiz Elmas Demir'i bugün son yolculuğuna uğurladık.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce ile eşi Abbas Demir ve ailesine taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştık, başsağlığı dileklerimizi ilettik. Allah rahmet eylesin.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."