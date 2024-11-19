ÇAKÜ, Avrupa Kalite Forumu'nda Temsil Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÇAKÜ, Avrupa Kalite Forumu'nda Temsil Edildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Avrupa Kalite Güvence Forumu'na katılarak uluslararası işbirliklerini güçlendirdi.

19.11.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen 2024 Avrupa Kalite Güvence Forumu'na katıldı.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ÇAKÜ'nün uluslararası alanda kalite güvencesi konusundaki gelişmeleri takibi ve işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Kalite Komisyonu Üyeleri Prof. Dr. Yavuz Demirel ve Prof. Dr. Hatice Yazgan'ın foruma katıldığı belirtildi.

"Kalite Güvencesi Yoluyla Eğitim, Araştırma ve Toplumsal Katılımın Geliştirilmesi" başlığıyla 14-16 Kasım tarihlerinde Twente Üniversitesi'nde (Hollanda) düzenlenen forumda, Avrupa'da ve dünyada kalite güvencesi ile ilgili güncel gelişmelerin, vaka örnekleri ve diğer gelişmelerin sunulduğu ve tartışıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda paydaş katılımı, yüksek öğretimde yapay zeka ile ilgili gelişmeler ve kalite güvencesi konusu, öğrencilerin farklı ülke örneklerinde yüksek öğretimde kalite süreçlerine katılımı gibi konular ele alındı. Uluslararası katılımcıların yanı sıra, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve beraberindeki heyet ile de istişarelerin gerçekleştirildiği forumda, üniversitemizin temsili sağlandı, kalite sürecimiz hakkında bilgi verildi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu. Ayrıca, Avrupa Üniversiteler Birliği ile kalite güvencesi süreçleriyle ilgili iletişim ve iş birliğinin devamı konusunda mutabık kalındı."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Karatekin Üniversitesi, Kültür Sanat, Hollanda, Eğitim, Güncel, Twente, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇAKÜ, Avrupa Kalite Forumu'nda Temsil Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
11:55 Çocuğunun boğazına bıçak dayayan babadan ’’pes’’ dedirten savunma Çocuğunun boğazına bıçak dayayan babadan ''pes'' dedirten savunma
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
19:01 Trump, göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:56 Milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu Milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu
18:48 Arda Turan, futbol oynadığı dünya devinin başına geçebilir Arda Turan, futbol oynadığı dünya devinin başına geçebilir
18:47 Yenidoğan Çetesi üyesinden tüyler ürperten itiraf: Neden yaşatmak için uğraşıyorsun Yenidoğan Çetesi üyesinden tüyler ürperten itiraf: Neden yaşatmak için uğraşıyorsun?
18:23 MicroStrategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımı yaptı MicroStrategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımı yaptı
18:08 Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER’e dilekçe yazdı Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 14:59:45. #1.11#
SON DAKİKA: ÇAKÜ, Avrupa Kalite Forumu'nda Temsil Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.