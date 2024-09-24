ÇAKÜ'den Manas Üniversitesi'ne İş Birliği Ziyareti - Son Dakika
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ÇAKÜ'den Manas Üniversitesi'ne İş Birliği Ziyareti

ÇAKÜ\'den Manas Üniversitesi\'ne İş Birliği Ziyareti

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile iş birliği görüşmeleri yaptı.

24.09.2024 12:47
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Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesine iş birliği ziyaretinde bulundu.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev ve üniversite yönetimi ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi iki üniversite arasındaki iş birliği imkanları üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ikili iş birliği çerçevesinde ortak araştırma projeleri, seminerler, akademik personel ve öğrenci değişim programları gibi çeşitli konular ele alındı, eğitim öğretim alanında sürdürülebilecek iş birlikleri ve akademik bağların daha da güçlendirilmesi üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türk Keneşi (Türk Devletleri Teşkilatı) üye ülkeleri arasında yükseköğretim alanında iş birliği gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olan Türk Üniversiteler Birliğini desteklediklerini, yakın zamanda birliğe üye olduklarını ve eğitim diplomasisi alanında da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile birlikte çalışmaktan, bilime katkı yapmaktan son derece memnun olacaklarını ifade etti.

ÇAKÜ'nün Türk dünyası ile ilgilenen birkaç önde üniversiteden bir olduğunu, Türk dünyasına farklı bir duygu ve hissiyatla baktığını belirten Çiftçi, iki üniversite arasında yapılacak çalışmaların büyük önem taşıdığını, ayrıca Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin eğitim diplomasisinin en güzel örneklerinden biri olduğunu, gelecekteki iş birliklerinin Türk coğrafyasındaki bağları daha da kuvvetlendireceğini kaydetti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev ise ziyaretten ziyadesiyle memnuniyet duyduğunu belirterek "Kırgızistan sizin ikinci evinizdir. Dilimiz, kültürümüz ve tarihimiz aynı kökten gelmektedir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan'ın en başarılı üniversitelerden biridir." ifadelerini kullandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesinin Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile olan ilişkilerinin gelecek için çok değerli olduğunu aktaran İbrayev, iş birliğinin gelecekteki konferans, seminer ve hareketlilik programları için üniversiteye bilgi ve beceri anlamında büyük katkılar sağlayacağına inandığını, bundan dolayı ziyaretten çok memnun olduklarını bildirdi.

Türk dünyası ilişkilerinde Orhun hareketliliğini de hatırlatan Rektör Vekili İbrayev, bu hareketlilik kapsamında öğrenci ve personel değişimi talep ettiklerini de aktardı.

Bilimsel sıralamalarda atıflara ve yayınlara da çok önem verdiklerini vurgulayarak ÇAKÜ'nün sıralamalarda önde olmasını ve başarısını takip ettiklerini vurgulayan İbrayev, bundan dolayı akademisyenler olarak karşılıklı destekle daha iyi ve öne çıkan yayınlar yapabileceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÇAKÜ'den Manas Üniversitesi'ne İş Birliği Ziyareti - Son Dakika

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