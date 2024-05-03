ÇAKÜ Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemi Yaptı - Son Dakika
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ÇAKÜ Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemi Yaptı

ÇAKÜ Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Oturma Eylemi Yaptı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde Filistin için düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla oturma eylemi yaptı. Uluyazı kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, slogan atarak Sağlık Bilimleri Fakültesi önüne geldi. Burada yapılan dua ve konuşmalarla Filistin'deki zulme dikkat çekildi. Rektör yardımcıları, genel sekreter, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı eylemde, Filistin'deki Müslüman kardeşlerin yanında olduklarını ve katliamların durdurulması gerektiğini vurgulandı.

03.05.2024 20:49
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Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde Filistin için düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla oturma eylemi yaptı.

Uluyazı kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, slogan atarak Sağlık Bilimleri Fakültesi önüne geldi.

Burada dua edilmesinin ardından ÇAKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Murat Yıldırım, konuşma yaptı.

Yüreklerindeki yangını dünyaya haykırmak, mazlumların yanında olduklarını bildirmek ve yapılan her zulmün bir hesap günü olduğunu zalimlere hatırlatmak için toplandıklarını belirten Yıldırım, "Filistin'de insanlık tarihinin en acı soykırımını yapan siyonist zihniyeti lanetliyoruz. Hesap gününü hatırlatıyor ve bir an önce katliamların durdurulması gerektiğini haykırıyoruz. Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin hep yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." dedi.

Açıklamanın ardından burada bir süre oturma eylemi yapıldı.

Eyleme, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve Prof. Dr. İbrahim Çiftçi, genel sekreter Sadık Yılmaz ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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