Çaldıran'da Eğitim Güvenliği Toplantısı

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Van'ın Çaldıran ilçesinde "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Süleyman Bakan, okul ve öğrenci güvenliğinin önemine dikkati çekti.

Okul servisleri, kantin, okul giriş ve çıkışlarında denetimlerin artırılmasını isteyen Bakan, "Eğitimde güvenli ve sağlıklı ortam oluşturalım. Aile eğitimleri, bağımlılıkla mücadelede rehberlik servisleri ve İçişleri Bakanlığımızın En İyi Narkotik Polisi Annedir Projesi ile annelerin eğitilmesine yardımcı olalım. Okul güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığına dikkat edelim, varsa eksikleri giderelim. Öğrencilerin okula devamında hassasiyet gösterelim." dedi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban ve şube müdürleri katıldı.