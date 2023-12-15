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Çaldıran'da Sokaklara Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Çaldıran'da Sokaklara Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde Belediye Başkanı Şefik Ensari tarafından denetlenen çalışmalar kapsamında, Beyazıt ve Azerbaycan caddelerinde sokaklara parke taşı döşeme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ensari, sokakların estetik bir görünüme kavuşmasıyla daha yaşanabilir bir Çaldıran hedefine doğru ilerlediklerini belirtti ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde üstyapı iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Çaldıran\'da Sokaklara Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor
15.12.2023 - 13:27,
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Van'ın Çaldıran ilçesinde sokaklara parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Beyazıt ve Azerbaycan caddelerinde başlatılan çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Şefik Ensari, sokakları estetik bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

Ensari, "Daha yaşanabilir bir Çaldıran hedefiyle yoğun bir tempoyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Altyapı çalışmalarının bittiği mahallelerimizde üstyapı iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. Sokaklarda parke taşı döşeme işlemleri yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte eksiklerin giderilmesi ve iyileştirme anlamında çalışmalarımız sürecek." dedi.

Kaynak: AA
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