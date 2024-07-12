Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Elazığ'ın Baskil ilçesine tayin oldu

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Elazığ'ın Baskil ilçesine tayini çıkan Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, kurum müdürleriyle vedalaştı.

Kaymakamlık toplantı salonunda kurum müdürleriyle bir araya gelen Türker, her zaman en iyi hizmeti sunma gayretinde olduklarını söyledi.

Türker, "Adalet, hakkaniyet, eşitlik, tarafsızlık ve merhamet ilkelerini gözeterek kamu hizmetlerini sunmaya gayret eden sizleri tebrik ederim. İlçemizin daha iyi yerlere gelmesi için bundan sonra da emek sarf edecek siz arkadaşlarıma başarı ve kolaylıklar dilerim." dedi.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan Üre ve kurum müdürleri katıldı.