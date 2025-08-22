California'da Seçim Bölgesi Reformu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

California'da Seçim Bölgesi Reformu

22.08.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

California, seçim bölgelerini halka sunacak yasa paketini kabul etti, Demokratlara 5 sandalye kazandırabilir.

ABD'nin California eyaletinde Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin Texas'taki girişimine karşı getirilen ve Demokratlara 5 sandalye daha kazandırabilecek yasa paketini kabul etti.

California'nın seçim bölgelerindeki değişikliklerin halk oylamasına sunulmasına ilişkin yasa paketi, Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 57'ye karşı 20 oyla kabul edildi.

Buna göre, 4 Kasım'da eyalet genelinde yapılacak özel seçimde seçmenler, 2026 ara seçimlerinde Demokratlara 5 ek sandalye sağlayabilecek yeni seçim bölgelerinin çizilmesine dair karar verecek.

California Valisi Newsom da yasa paketini imzaladı

California Valisi Gavin Newsom, ABD genelinde seçim bölgelerinin eyalet meclisleri tarafından çizilip onaylandığına işaret ederek, "ABD tarihindeki hiçbir valinin imzalamadığı bir yasa paketini imzalamak için sabırsızlanıyorum. Bu yasa paketi, haritaları seçmenlerin önüne koyacak." dedi.

Newsom, yasa paketini imzalamasının ardından California'nın, seçmenlere harita değişikliklerini belirleme yetkisini veren ilk ABD eyaleti olduğunu vurguladı.

Vali Newsom, Texas'ı seçim bölgelerini yeniden düzenleme konusunda teşvik etmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirerek, "Geleneksel kurallara göre oynayarak kazanamaz. O (Trump), hiçbir kurala uymuyor. Texas'ta olana karşılık veriyoruz. Yaşananları dengeliyor ve Amerikan halkına adil bir şans sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu ?

ABD'nin Texas eyaletinde Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilere 2026 ara seçimlerinde 5'e kadar ek sandalye kazandırabilecek seçim bölgelerinin yeniden çizilmesine ilişkin tasarıyı dün kabul etmişti.

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Texas eyaletinde tasarının yürürlüğe girmesi için eyalet senatosunda onaylanması ve Vali Greg Abbott tarafından imzalanması gerekiyor.

Trump, Cumhuriyetçilerin Texas'ta yapmak istedikleri "seçim bölgelerini yeniden düzenleme" adımına tam destek vermişti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, California, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel California'da Seçim Bölgesi Reformu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Sinan Burhan’ın esprili “avokado“ sorusuna sunucudan bomba yanıt Sinan Burhan'ın esprili "avokado" sorusuna sunucudan bomba yanıt
Erzurum’da düğüne gölge düşüren olay Yarıda kestiler Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Galatasaray Zaniolo’nun bonservisini belirledi Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Nafaka davasında karar Icardi Wanda’ya servet ödeyecek Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 11:31:22. #7.13#
SON DAKİKA: California'da Seçim Bölgesi Reformu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.