California'da Seçim Bölgesi Reformu

ABD'nin California eyaletinde Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin Texas'taki girişimine karşı getirilen ve Demokratlara 5 sandalye daha kazandırabilecek yasa paketini kabul etti.

California'nın seçim bölgelerindeki değişikliklerin halk oylamasına sunulmasına ilişkin yasa paketi, Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 57'ye karşı 20 oyla kabul edildi.

Buna göre, 4 Kasım'da eyalet genelinde yapılacak özel seçimde seçmenler, 2026 ara seçimlerinde Demokratlara 5 ek sandalye sağlayabilecek yeni seçim bölgelerinin çizilmesine dair karar verecek.

California Valisi Newsom da yasa paketini imzaladı

California Valisi Gavin Newsom, ABD genelinde seçim bölgelerinin eyalet meclisleri tarafından çizilip onaylandığına işaret ederek, "ABD tarihindeki hiçbir valinin imzalamadığı bir yasa paketini imzalamak için sabırsızlanıyorum. Bu yasa paketi, haritaları seçmenlerin önüne koyacak." dedi.

Newsom, yasa paketini imzalamasının ardından California'nın, seçmenlere harita değişikliklerini belirleme yetkisini veren ilk ABD eyaleti olduğunu vurguladı.

Vali Newsom, Texas'ı seçim bölgelerini yeniden düzenleme konusunda teşvik etmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirerek, "Geleneksel kurallara göre oynayarak kazanamaz. O (Trump), hiçbir kurala uymuyor. Texas'ta olana karşılık veriyoruz. Yaşananları dengeliyor ve Amerikan halkına adil bir şans sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu ?

ABD'nin Texas eyaletinde Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilere 2026 ara seçimlerinde 5'e kadar ek sandalye kazandırabilecek seçim bölgelerinin yeniden çizilmesine ilişkin tasarıyı dün kabul etmişti.

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Texas eyaletinde tasarının yürürlüğe girmesi için eyalet senatosunda onaylanması ve Vali Greg Abbott tarafından imzalanması gerekiyor.

Trump, Cumhuriyetçilerin Texas'ta yapmak istedikleri "seçim bölgelerini yeniden düzenleme" adımına tam destek vermişti.