California'da Şiddetli Rüzgar Yangın Çıkardı

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NEW ABD'nin California eyaletinde rüzgar nedeniyle çıkan yangın sonucu hızla yayılan alevler nedeniyle Pepperdine Üniversitesi kampüsündeki öğrenci ve çalışanlar tahliye edildi.

California'nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki Malibu kenti yetkilileri, şiddetli rüzgar nedeniyle çıkan yangının Pepperdine Üniversitesi kampüsüne ve çevresindeki villalara yaklaşması üzerine, binlerce bölge sakini ve öğrenci için tahliye kararı aldı.

Üniversite yönetimi, derslerin ve final sınavlarının iptal edildiğini duyururken, okula bağlı büyük koruluğa ulaşan yangını söndürmek için helikopterlerle su taşındı.

Los Angeles İlçe İtfaiye Departmanı yetkilileri, yaklaşık 8 kilometrekarelik alandaki ağaç ve çalılığın yandığını, ağaçlık alandaki villa ve diğer yapıların tehlikede olduğunu açıkladı.

İtfaiye yetkilileri, yaklaşık 6 bin kişinin tahliye kararından etkilendiğini ve 2 bini aşkın yapının zarar görme ihtimalinin olduğunu aktardı.

Ayrıca Los Angeles Ulusal Hava Durumu Servisi, yangının çıkmasına sebep olan şiddetli rüzgarların saatteki hızının 48 ila 105 kilometre arasında değiştiği bilgisini paylaştı.

Hava durumu servisinden, Santa Ana adı verilen şiddetli ve kuru rüzgarlar nedeniyle Los Angeles'in başka bölgelerinde de yangınların çıkabileceği uyarısı yapıldı.