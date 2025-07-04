California'da Yangınlar 22 Bin Hektarı Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

California'da Yangınlar 22 Bin Hektarı Aştı

04.07.2025 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

San Luis Obispo ve Riverside'daki yangınlar 22 bin hektarı kapsıyor, 208 kişi tahliye edildi.

NEW ABD'nin California eyaletinde bulunan San Luis Obispo ve Riverside ilçelerinde çıkan yangınlar, 22 bin hektardan fazla alana yayıldı.

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) internet sitesindeki bilgilere göre, San Luis Obispo ilçesinde 2 Temmuz'da başlayan yangın yaklaşık 21 bin 300 hektar alanı kaplarken, yangının sadece yüzde 10'u kontrol altına alınabildi.

Riverside bölgesinde 29 Haziran'da başlayan ve yüzde 65'i kontrol altına alınan yangın ise yaklaşık 1000 hektarlık alanda etkili oldu.

The New York Times'ın haberine göre, Cal Fire Sözcüsü Toni Davis, 50 yapının tehlike altında olduğunu ve 208 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Davis, yangından etkilenen bölgenin çiftlik arazileri, inişli çıkışlı tepeler ve yoğun otlak alanlara sahip kırsal bir alan olduğunu ayrıca bitki örtüsünün kuru olduğunu belirtti.

San Luis Obispo'da California Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı'nda görevli çevre bilimci Dave Hacker, yangından Carrizo Plains Doğal Yaşam Koruma Alanı'nın da etkilendiğini ve alevlerin, alanın güney kesiminde yaşayan geyik sürüsünün yaşam alanının büyük bölümünü yok ettiğini kaydetti.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında havai fişek kullanılmaması uyarısı

California Valiliği ofisinden yapılan açıklamada, eyaletin federal ajanslarla birlikte çalıştığı ve yangınla mücadele için "önemli hava desteği" ile yer ekipmanları gönderildiği belirtildi.

California İtfaiye Departmanı, yangın alanlarında 4 helikopter, yaklaşık 600 personel ve 50'den fazla itfaiye aracını konuşlandırdığı bilgisini paylaştı.

Eyalet itfaiye yetkilileri, vatandaşları 4 Temmuz Bağımsızlık Günü bayramını kutlarken havai fişek kullanmamaları konusunda uyararak, "2024'ten bu yana havai fişekler California genelinde 35 milyon dolardan fazla maddi hasara yol açtı ve 1.230 yangına neden oldu." ifadesine yer verdi.

"Madre Yangını" olarak da nitelenen mevcut yangınların, ocak ayındaki yıkıcı Los Angeles bölgesi orman yangınlarını geride bırakarak bu yıl eyaletin en büyük yangını haline geldiği, rüzgarla birlikte sıcak ve kuru coğrafi koşulların bu yaz yoğun bir yangın sezonu yaratabileceğinden endişe edildiği kaydedildi.

California, bu yıl ocak ayında Los Angeles'ta yaklaşık 30 kişinin ölümüne ve binlerce evin ve diğer binaların yıkılmasına neden olan oldukça yıkıcı orman yangınlarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, California, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Tarım, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel California'da Yangınlar 22 Bin Hektarı Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansel Ayanoğlu Alaçatı’da locaya verilen fiyatı duyunca isyan etti Cansel Ayanoğlu Alaçatı'da locaya verilen fiyatı duyunca isyan etti
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu
Beşiktaş’ta Tammy Abraham transferinin mali detayları açıklandı Beşiktaş'ta Tammy Abraham transferinin mali detayları açıklandı
Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler
Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Buca’da Orman Yangını: Tahliye Başladı Buca'da Orman Yangını: Tahliye Başladı
6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti 6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti
Bakan Yumaklı, Buca’daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız Bakan Yumaklı, Buca'daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız
Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
Trump ve Netanyahu anlaştı Gazze’de ateşkes ilan edilecek Trump ve Netanyahu anlaştı! Gazze'de ateşkes ilan edilecek
İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı

19:08
Buca’daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
18:01
İzmir’deki ’yolsuzluk’ operasyonunda 45 kişi tutuklandı Aralarında Tunç Soyer de var
İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 45 kişi tutuklandı! Aralarında Tunç Soyer de var
17:10
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
15:58
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
14:19
Önce eskort, sonra avukat oldular 11 milyonluk vurgun
Önce eskort, sonra avukat oldular! 11 milyonluk vurgun
08:51
Konserden servet kazananlar açıklandı Hadise listede adeta çakıldı
Konserden servet kazananlar açıklandı! Hadise listede adeta çakıldı
08:37
İzmir’deki yangınlar 3 noktada sürüyor Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor! Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
08:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 55 bin lira zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
07:12
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
07:08
Beyoğlu’nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
01:26
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna’da barış için ilerleme kaydedemedik
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna'da barış için ilerleme kaydedemedik
01:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine Cumhurbaşkanlığı’na vekalet edecek isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu
00:41
Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM’den net yanıt
Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM'den net yanıt
00:22
Temsilciler Meclisi, Trump’ın ’Büyük Güzel Yasa Tasarısı’nı onayladı
Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 19:41:18. #7.12#
SON DAKİKA: California'da Yangınlar 22 Bin Hektarı Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.