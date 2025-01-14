California'daki Yangınlar Evi Kül Olanları Üzüyor - Son Dakika
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California'daki Yangınlar Evi Kül Olanları Üzüyor

California'daki yangınlar sürerken, tahliye edilen bölgelerde evleriyle karşılaşanlar yıkım yaşadı.

14.01.2025 14:18
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ABD'nin California eyaletinde meydana gelen yangınlar 8 gündür devam ederken, tahliye edilen bazı bölgelerde felaketzedelerin evlerini kontrol etmelerine izin veriliyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, Los Angeles kentinin doğusundaki Eaton bölgesinde çıkan yangında, tahliye ettiği 36 yıllık evini görmeye gelen anne Erika McMahon'ın, sadece küle dönmüş enkazla karşılaştığını bildirdi.

AA'ya açıklamada bulunan McMahon, "Bu, daha önce yaşadıklarımızla karşılaştırıldığında gerçekten devasa bir olay. Burası dağlık bir bölge, her zaman yangın tehlikesi olduğunu biliriz. Burada yaşadığım 36 yıl boyunca belki üç ya da dört kez tahliye edilmek zorunda kaldık. Ama bu kesinlikle onlara hiç benzemiyor." dedi.

McMahon, sert rüzgarın etkisiyle yayılan ve yıllardır yaşadığı evi ile mahalleyi yutan alevlerin, şimdiye kadar gördükleri arasında en büyüğü olduğunu vurguladı.

Tahliye çağrısı yapılmasına rağmen akşam geç saatlere kadar evinde oturduğunu belirten McMahon, alevlerin bu kadar hızlı yayılacağını ve bu yolu izleyeceğini hiç tahmin etmediğini, alevler arka sıradaki evlere ulaşınca çocuklarının yardımıyla son anda evini terk ederek kurtulduğunu kaydetti.

Yangından 7 gün sonra 36 yıllık evinde küllerle karşılaşan McMahon, "Biz çok şanslıydık, sigortamız var. Bilir misiniz ama son birkaç ay içinde bazı ev sahiplerinin sigortaları iptal edildi çünkü sigorta şirketi onları artık kapsamayı istemedi. Bu yüzden sigortasız kalan insanlar olacak." diye konuştu.

"Sanki kötü bir rüyanın içindeyim ve uyanamıyorum"

Çocukluğu Altadena'da geçen Shauna McMahon, annesinin evinden geriye kalan külleri görünce, "Sanki kötü bir rüyanın içindeyim ve uyanamıyorum. Hayatımızın tamamı yanıp kül olmuş gibi hissediyorum." ifadesini kullandı.

Daha önce defalarca yangın nedeniyle evlerini tahliye ettiklerini, her seferinde geri döndüklerini aktaran McMahon, annesinin de bu düşünceyle evden çıkarken yanına fazla eşya almadığını, böyle bir olayın başlarına gelebileceğini hiçbir zaman düşünmediklerini dile getirdi.

Annesine yardıma gelen Brian McMahon da çocukluğundan beri birçok tahliye yaşadığını ancak 8 Ocak sabahı uyandığında bu sefer bir şeylerin farklı gittiğini düşündüğünü belirterek, "Sabah muhtemelen saat 8'den hemen önce uyandım ve kendi kendime, 'Neden bu kadar karanlık?' dedim. Dışarı baktım ve yangın dumanı olduğunu gördüm, gökyüzüne baktım ve kendi kendime, 'Bu hiç iyi değil.' dedim." şeklinde konuştu.

Eski bir polis olan Brian McMahon, felaketin boyutunun büyük olmasının şiddetli rüzgardan kaynaklandığını düşündüğünü belirterek, annesinin hayatta kalmasına sevindiğini, bazı komşularının ölmesine üzüldüğünü aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel California'daki Yangınlar Evi Kül Olanları Üzüyor - Son Dakika

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