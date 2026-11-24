California Temecula'da Robinson R22 helikopteri eğimli araziye düştü, 2 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin California eyaletinde Temecula'da Robinson R22 tipi helikopterin eğimli araziye düşmesi sonucu helikopterdeki 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD'nin California eyaletinde helikopterin eğimli araziye düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
ABD basınındaki haberlere göre, "Robinson R22" tipi helikopter California'nın Temecula kentinde eğimli bir araziye düştü.
Yetkililer, helikopterde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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